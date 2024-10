"Ich bestätige die Entscheidung": Dopingsperre gegen Paul Pogba deutlich verkürzt

"Ich bestätige die Entscheidung: 18 Monate Sperre ab dem 11. September 2023", sagte Matthieu Reeb, die Begründung für die Entscheidung werde später veröffentlicht.

Pogba, Weltmeister von 2018, war Ende Februar bis 2027 gesperrt worden. Nach derzeitigem Stand darf der 31-Jährige am 11. März 2025, also noch in der aktuellen Saison, wieder auflaufen.