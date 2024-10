"Wut" als Antrieb? Robert Lewandowski analysiert Cristiano Ronaldos Torhunger

"Cristiano Ronaldo hat Geschichte des Fußballs umgeschrieben"

Ronaldo wird auf Lewandowski treffen, wenn Portugal am Samstag in der UEFA Nations League gegen Polen antritt. CR7 sei noch immer eine Herausforderung für jeden Gegner: "Ich weiß genau, was Cristiano Ronaldo im Laufe seiner Karriere erreicht hat und wie er die Geschichte des Fußballs mit seinen Leistungen und Zahlen umgeschrieben hat", sagte der Stürmer des FC Barcelona.

"Aber was das Spiel angeht, so sehe ich es als ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, und wir müssen als Team spielen, um Portugal die Stirn zu bieten", betonte Lewandowski: "Sie haben viele großartige Spieler, gegen die ich schon einmal gespielt habe, und ich weiß sehr gut, wie groß die Herausforderung für uns sein wird."

Der fünffache Ballon d'Or-Gewinner wird im Februar 2025 40 Jahre alt, zeigt aber keine Anzeichen dafür, nachzulassen. Beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Nassr schießt Ronaldo immer noch Tore wie am Fließband - in der letzten Saison waren es 50 - und will im Laufe seiner Karriere noch die 1.000 vollmachen.

Ronaldo hat 214 Länderspiele für Portugal absolviert und dabei 132 Tore geschossen. Er wird wahrscheinlich bis zur WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko weitermachen - ein Wettbewerb, an dem auch Lewandowski teilnehmen könnte, obwohl er selbst mittlerweile 36 Jahre alt ist.