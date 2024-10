Viel mehr als BVB-Legende Marco Reus: Lionel Messis fettes Gehalt in der MLS enthüllt

Lionel Messi und Inter Miami treffen in den Playoffs der MLS auf Atlanta United

Insgesamt sind nur sechs Kader der gesamten MLS teuerer als Messi alleine. Spitzenreiter ist Miami mit Gesamt-Unterhaltskosten von 41,7 Millionen US-Dollar.

Es folgen Toronto mit 31,8 Millionen sowie LA Galaxy (22,1), Nashville (21,9 Millionen Dollar), Cincinnati (21 Millionen) und Houston (20,5 Millionen).

Messi trifft mit Hauptrundengewinner Miami in der ersten Runde der Playoffs auf Atlanta United in einer Best-Of-3-Serie. Das erste Spiel findet in der Nacht zum Samstag um 2:30 Uhr statt.