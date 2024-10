"Sehr schwierig, er beschwert sich oft": Cristiano Ronaldo von Schiedsrichter in die Schranken verwiesen

Cristiano Ronaldo von Schiedsrichter in die Schranken verwiesen

Martínez verriet dann, dass er sich die nicht anerkannten Tore ansah, in der Halbzeitpause zu Ronaldo ging und sagte: "Nachdem ich das überprüft hatte, bat ich ihn, näher zu kommen. Cristiano ist Cristiano, wenn er nicht kommen will, wird er nicht kommen. Aber er kam zu mir rüber und ich sagte zu ihm: 'Du bist ein großartiger Spieler, aber was du in der Halbzeit gesagt hast, ist nicht richtig. Ich respektiere dich sehr, aber wir sind hier, um unsere Arbeit zu machen, genau wie du.'"

Ronaldo gab dem Schiedsrichter daraufhin folgende Antwort: "'Ja, du hast Recht, das war nicht die richtige Art, mich auszudrücken. Ich entschuldige mich dafür.' Er hat sich bei mir entschuldigt, hat sich in der zweiten Halbzeit nicht mehr beschwert und sogar ein fantastisches Freistoßtor erzielt."

Ronaldo spielt seit Anfang 2023 in Saudi-Arabien für Al-Nassr. In bislang 73 Pflichtspielen erzielte der 39-Jährige 66 Tore und legte 18 Treffer auf. Der fünffache Ballon d'Or-Gewinner wird am Dienstag, den 15. Oktober, mit Portugal im Hampden Park gegen Schottland spielen.