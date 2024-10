Nations League: Wo läuft Türkei vs. Montenegro heute live im Free-TV und Livestream?

Auch am heutigen Freitag, dem 11. Oktober, wird im Rahmen der Nations League der 3. Spieltag bestritten. Die Türkei misst sich in der Gruppe B4 mit Montenegro - der Erste mit dem Letzten. Gespielt wird im Stadion 19 Mayis in Samsun (Türkei), wo um 20.45 Uhr der Anpfiff ertönt.

