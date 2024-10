Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Fußball Länderspiele am Dienstag im TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag (15. Oktober) findet der vierte Spieltag der Nations League seinen Abschluss. Acht Partien werden am Dienstagabend ausgetragen, gespielt wird in den Gruppen A1, A4, C2 und C3.

SPOX liefert Euch im Folgenden einen Überblick, wer die Nations-League-Spiele am heutigen Tag live im TV und Livestream zeigt.