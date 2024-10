Monaco und Adi Hütter verlieren: Diese Mannschaft ist aus Europas Top-5-Ligen als einzige noch ungeschlagen

Nach der Niederlage der AS Monaco am Sonntag gegen OGC Nizza ist Manchester City die einzige Mannschaft aus den europäischen Top-5-Ligen, die in dieser Saison national und international noch ungeschlagen ist.

Die von Adi Hütter trainierten Monegassen unterlagen dem Nachbarn aus Nizza trotz zwischenzeitlicher Führung durch Ex-Bundesligaprofi Breel Emobolo mit 1:2. Verteidiger Vanderson sah dabei nach 45 Minuten die Rote Karte, Nizzas Gaetan Laborde markierte Mitte der zweiten Halbzeit den entscheidenden Treffer.

Nach starkem Schlussspurt 2023/24 und einem beeindruckenden Start in diese Spielzeit kassierte Monaco die erste Niederlage nach sechs Monaten. Die Ausbeute nach neun Spielen in der Ligue 1 beträgt in dieser Saison nun 20 Punkte aus sechs Siegen, zwei Remis und eben einer Pleite. Damit hat Monaco drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter PSG.

In der Champions League läuft es für Monaco ebenfalls rund: Hütters Schützlinge um den ehemaligen Nationalspieler Thilo Kehrer sammelten in drei Spielen sieben Punkte, bezwangen dabei den FC Barcelona und liegen in der Tabelle auf Rang vier.