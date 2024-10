Istanbul Basaksehir vs. Rapid Wien, Conference League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ECL in Österreich im TV und Livestream?

Kostenfrei könnt Ihr Istanbul vs. Wien leider heute nicht sehen, der Pay-TV-Sender Canal+ hat sich nämlich die exklusiven Rechte sowohl für das lineare Fernsehen als auch für den Livestream gesichert.

Und in Deutschland? Da gibt es überhaupt keine Bewegtbilder zum Duell, allerdings bietet RTL ausgewählte Partien der Conference League und der Europa League live und in voller Länge im Free-TV und im Livestream via RTL+ an. Dieser ist aber mit Kosten verbunden.