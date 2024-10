"Es ist kein Glück": MLS-Star verrät Geheimnis von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo

Messi und Ronaldo: Die Torquote stimmt noch

Benteke, einst unter anderem in der Premier League bei Aston Villa oder dem FC Liverpool unter Vertrag, hat in der MLS indes wieder sein sportliches Glück gefunden. 2022 war er von Crystal Palace zu D.C. United gewechselt, wo er noch bis Ende 2025 unter Vertrag steht.

Über eine mögliche Rückkehr in die belgische Nationalmannschaft sagte Benteke: "Ich spiele immer noch in einer sehr guten Liga, warum sollte ich also aus dem Nationalteam zurücktreten? Ich bin nicht besessen davon und setze mich in keiner Form unter Druck. Aber so lange ich spiele, werde ich diese Tür offen lassen."

Benteke lief bisher 45-mal für Belgien auf, sein bis dato letztes Länderspiel absolvierte er im März 2022.

Messi kam in dieser Saison bisher auf 20 Tore und zehn Assists in 20 MLS-Einsätzen. Der achtmalige Gewinner des Ballons d'Or steht noch bis Ende 2025 in Miami unter Vertrag. Die nächste Aufgabe wartet am kommenden Sonntag, wenn das Rückspiel in Atlanta ansteht.

Ronaldo steht derweil diese Saison aktuell bei neun Toren und drei Assists in elf Pflichtspielen für Al-Nassr. Der Portugiese hat in Saudi-Arabien noch Vertrag bis Sommer 2025.