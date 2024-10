"Ich weiß nicht, ob ich das mental ausgehalten hätte": Hansi Flick begeistert Christian Streich beim FC Barcelona aus einem ganz besonderen Grund

Hansi Flick hat als Trainer des FC Barcelona einen beeindruckenden Start hingelegt. Seinen ehemaligen Bundesligakollegen Christian Streich freut das besonders - aus einem bestimmten Grund.

In der Sendung 'Blickpunkt Sport' beim BR sagte der langjährige Coach des SC Freiburg über Flick: "Ich freue mich deshalb so sehr für ihn, weil er eine unglaublich schwere Zeit hatte." Der ehemalige Bundestrainer sei in Deutschland "enorm kritisiert und auch diffamiert worden."

Details nannte Streich nicht, bekundete aber: "Das hat mir wahnsinnig weh getan. Ich weiß nicht, ob ich das mental ausgehalten hätte. Das war schwierig."

Flick gewann 2020 mit dem FC Bayern das Triple, verließ den Rekordmeister aber ein Jahr später nach einem Zwist mit dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Von August 2021 bis September 2023 war er Trainer der deutschen Nationalmannschaft und hatte dort unter anderem die verkorkste Weltmeisterschaft in Katar zu verantworten. Die Amazon-Doku 'All or Nothing' über den DFB-Auftritt bei der Endrunde schlug hohe Wellen und brachte Flick auch viel Kritik ein.

Nach knapp einem Jahr der Arbeitslosigkeit ist Flick seit dem Sommer Cheftrainer bei Barça. "Und jetzt ist er in Barcelona und es läuft so gut", schwärmte Streich. "Die Spanier haben tolle Trainer, sind sensationell im Fußball, in der Ausbildung. Und jetzt kommt der Hansi. Und ich sage: Es ist großartig, was er macht. Das ist toll für ihn und auch für den deutschen Fußball."