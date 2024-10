"Größestes Comeback der Fußballgeschichte"? Neymars Comeback erinnert an Brasilien-Legende Ronaldo

© getty

Neymars Comeback weckt Erinnerungen an Ronaldo Nazario

Neymar hatte nur fünf Einsätze für Al-Hilal absolviert, als er sich am 18. Oktober 2023 in einem Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2026 eine schwere Knieverletzung zuzog. Seine Rückkehr wird nicht nur in Brasilien und im Nahen Osten begrüßt, Fußballfans in aller Welt freuen sich über seine Rückkehr.

Der ehemalige uruguayische Nationalverteidiger Diego Lugano sagte gegenüber ESPN, dass der gesamte Fußball von der Rückkehr Neymars profitieren würde. Er verglich dessen Genesung mit der von Stürmer-Legende Ronaldo Nazario, der einst selbst mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.

Lugano sagte: "Das sind sehr gute Nachrichten für den Weltfußball. Der magischste Spieler, den der Fußball im letzten Jahrzehnt hatte, er ist einfach anders. Ich denke, dies ist die größte Herausforderung seiner Karriere. Wenn er wieder 70 oder 80 seiner Topleistung erreichen kann, wäre das das größte Comeback der Fußballgeschichte, selbst im Vergleich mit Il Fenomeno."

Lugano weiter: "Nach einem Jahr Pause ist es sehr schwierig, wieder den gleichen Rhythmus und das gleiche Niveau wie früher zu erreichen, vor allem angesichts seines Spielstils. Und jetzt, wo seine Gelenke in Mitleidenschaft gezogen sind, kann ich mir vorstellen, dass er nicht mehr die Leichtigkeit haben wird, die ihn so sehr auszeichnete. Aber jeder drückt ihm die Daumen, dass er an dieses Niveau herankommt, um bei seiner wohl letzten Weltmeisterschaft zu glänzen."