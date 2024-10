"Es ist eine Schande": Norwegens Erling Haaland nach Blamage gegen Österreich am Pranger

"Peinlich" und "Demütigung": Presse rechnet mit Norwegens Nationalmannschaft ab

Norwegen kassierte am 4. Spieltag der Nations League in der Gruppe B3 am vergangenen Sonntag eine deftige 1:5-Pleite gegen Österreich. Nicht nur Haaland, sondern die komplette norwegische Nationalmannschaft zeigte eine schwache Leistung. Dementsprechend harsch war die Reaktion der norwegischen Presse auf das Debakel. "Peinlich, einfach nur peinlich!", schrieb etwa Verdens Gang in einem Kommentar. Laut Aftenposten handelte es sich bei der Niederlage sogar um "eine Demütigung für die Geschichtsbücher".

Das war jedoch noch nicht alles. Nach dem Spiel sorgte Haaland ein weiteres Mal für Aufsehen, als er in der Mixed Zone an den Journalisten vorbeilief, ohne auch nur eine Frage zu beantworten.