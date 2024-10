"Er macht einfach alles schnell": Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Arjen Robben legt sich fest

Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Die Frage, wer der Bessere der beiden Ausnahmekönner ist, treibt die Fußballwelt seit vielen Jahren um. Jetzt hat auch der ehemalige Star des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München, Arjen Robben, seine Einschätzung dazu abgegeben.

Gegenüber dem YouTube-Kanal TOUZANI sagte der 40-Jährige: "Es gibt nur wenige Spieler, die außergewöhnliche Tricks beherrschen: Ronaldinho, Neymar, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo. Letztendlich braucht man das nicht."

Robben führte aus: "Es wurden ein paar wirklich große Namen genannt, die sehr gut darin sind, aber wenn ich über den besten Fußballer aller Zeiten, den absoluten GOAT ("Greatest Of All Time") spreche, frage ich die Jungs immer: 'Wendet er Tricks an?' Und dann lautet die Antwort: 'Nein.' Messi hat keine Tricks in petto. Er macht einfach alles schnell. Er hat Kontrolle, Schnelligkeit und Beweglichkeit."

Aus Sicht des Niederländers würden Tricks allein ein Spiel zwar "denkwürdig" machen, "aber werden sie dich zum Besten machen? Nur, wenn man sie sehr effizient anwendet."