"Da wird mir schlecht": Trainer verurteilt Kritik an Jürgen Klopp

Klopp nie wieder Trainer? "Halte das für relativ wahrscheinlich"

Für Wagner kam die Meldung am Mittwoch jedenfalls nicht überraschend. "Ich war informiert und wusste auch, dass das am Mittwoch öffentlich wird. Ich kannte Kloppos Gedanken, und es ist eine ideale Konstellation für jemanden wie ihn, der den Fußball liebt, der das Spiel liebt, aber vielleicht nach allem, was er erreicht hat, nicht mehr an der Seitenlinie stehen möchte", so Wagner.

Sieht man Klopp also nie wieder als Trainer? "Ich halte das für relativ wahrscheinlich. Aber im Fußball gibt es zig verschiedene Konstellationen", meinte Wagner, der zuletzt bis Mai Trainer bei Norwich City war und seither ohne Job ist.