"Das muss hart für ihn sein": Frankreich-Star fühlt mit Kylian Mbappé

Ibrahima Konaté: "Es ist nicht schön, so etwas in seinem Land zu erleben"

Die mediale Aufmerksamkeit rund um Mbappé ist seit Jahren riesig und nahm mit dem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real Madrid im vergangenen Sommer keineswegs ab. Immer wieder muss der 25-Jährige mit harscher Kritik leben, jüngst vor allem in Verbindung mit der Nationalmannschaft.

Denn Mbappé wurde von Frankreichs Trainer Didier Deschamps nicht für die anstehenden Nations-League-Spiele nominiert, um eine Erholungspause einlegen zu können. Überraschenderweise stand er vergangenen Samstag im Ligaspiel gegen Villarreal dann aber in Reals Startelf, was in Frankreich für Unmut sorgte.

Auch beim jüngsten Champions-League-Spiel mit Real in seiner französischen Heimat beim OSC Lille wurde Mbappé von den Fans des Gastgebers ausgebuht.

Konaté hat dafür kein Verständnis: "Ich verstehe nicht, warum er in Lille ausgebuht wurde. [...] Ich denke, er steht da drüber, aber es ist bestimmt nicht schön, so etwas in seinem Land zu erleben. Es ist seltsam."

Mbappé verpasst die beiden Nations-League-Partien Frankreichs gegen Israel am Donnerstag und gegen Belgien am kommenden Montag. Die nächste Aufgabe mit Real steht dann am 19. Oktober an, wenn man in LaLiga bei Celta Vigo zu Gast ist.