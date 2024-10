Pokal-Aus: Cristiano Ronaldo schießt Last-Minute-Elfer über das Tor

Große Enttäuschung für Cristiano Ronaldo und seinen Klub Al-Nassr: Das Team unterlag im Achtelfinale des King Cup of Champions auf eigenem Platz Al-Taawon mit 0:1. Damit ist klar, dass CR7 eine weitere Chance vergeben hat, seinen ersten Titel in Saudi-Arabien zu holen.

Der Portugiese selbst wurde zur tragischen Figur, denn in der 96. Minute vergab er einen Elfmeter und damit die Riesenchance zum späten Ausgleich, indem er die Kugel hoch über das Tor schoss.

Unter dem neuen Coach Stefano Pioli lief es für Al-Nassr zunächst besser, doch der Effekt des Trainerwechsels verpufft langsam wieder, denn das Ronaldo-Team tut sich erneut schwer, Spiele zu gewinnen. Am Freitag musste ein von Anderson Talisca verwandelter Elfmeter in der Nachspielzeit her, um bei Al-Kholood noch ein 3:3 zu holen, doch die Rettung blieb nun im Pokal aus.

In der ersten halben Stunde passierte offensiv bei Al-Nassr nichts. Danach probierte es CR7 mit einem Freistoß, den der gegnerische Torhüter aber abwehrte. Nach dem Seitenwechsel machte Al-Nassr etwas mehr, Ronaldo ließ sich immer öfter ins Mittelfeld zurückfallen, um die Angriffe von dort aus anzukurbeln. Ein Standard brachte Al-Taawon aber dann die Führung: Nach einer Ecke schlief die Al-Nassr-Defensive, sodass Waleed Al-Ahmed zum 1:0 traf (73.).