Hacker setzen Fans von Real Madrid unter Schock: Juventus Turin verkündet Transfer von Arda Güler

Güler-Transfer? "Unser englisches Juventus-Konto ist gehackt worden"

Das offizielle Statement der Bianconeri lautete: "Unser englisches Juventus-Konto ist gehackt worden. Bitte ignoriert die dort veröffentlichten Falschinformationen. Wir kümmern uns um diese Angelegenheit."

Arda Güler entschied sich 2023 gegen einen Transfer zum FC Barcelona und für den Wechsel zu Real. Dort verlief die Premierensaison für den 19 Jahre alten Türken nicht wie geplant, denn er verpasste einen Großteil der Spielzeit verletzt. In den zehn Liga-Spielen, die er machen durfte, erzielte er aber starke sechs Tore.

In der aktuellen Spielzeit läuft es für Güler wieder nicht wie gewünscht: In der Hackordnung der Mittelfeldspieler ist er durchgereicht worden, sodass er bislang nur auf insgesamt 291 Einsatzminuten für die Madrilenen kommt.

Juventus muss am Dienstag in Turin in der Champions League ohne Arda Güler antreten: Es geht für die Bianconeri gegen den VfB Stuttgart.

In der Serie A ist das Team des neuen Trainers Thiago Motta aktuell Dritter, nachdem vier der bislang acht Partien in der Liga gewonnen werden konnten.