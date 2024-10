"Dieser Typ ist ein Monster": Von diesem Gegenspieler ist Antonio Rüdiger tief beeindruckt

Antonio Rüdiger von Real Madrid hat von Manchester Citys Stürmer-Star Erling Haaland geschwärmt. Bei Inside Scoop blickte der deutsche Nationalspieler auf die körperlich herausfordernden Duelle mit dem Norweger zurück.

Rüdiger sagte: "Ich bin ein Old-School-Abwehrspieler, der gerne mit Stürmern wie Erling Haaland kämpft. Dieser Typ ist ein Monster - ich weiß nicht, was er isst oder was er sonst noch macht. Aber wow. Körperlich können nur wenige Leute mit Haaland mithalten, so wie Virgil van Dijk und William Saliba. Und ich habe auch meinen Job gegen ihn gemacht."

Rüdiger traf mit Real zuletzt zweimal in Folge in der Champions League auf Haaland und Manchester City.

Im Halbfinale der Saison 2022/23 setzten sich die Engländer auf dem Weg zum ersten Triumph ihrer Vereinsgeschichte dank eines 4:0 im Rückspiel durch, doch Haaland gelang gegen Rüdiger kein Treffer.

Ein Jahr später standen sich die Blancos und die Citizens im Viertelfinale gegenüber - und wiederum entschied Rüdiger das Duell mit dem Norweger für sich.