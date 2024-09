"Die größte Schande": Schachtar Donezk attackiert die FIFA

"Da habe ich geantwortet: 'Leute, wie soll ich das bezahlen, wenn ihr unsere Spieler ablösefrei gehen lasst und wir kein Geld einnehmen können?' Aber die Entscheidung stand. Sie haben uns genauso behandelt wie russische Vereine", sagte Palkin.

Seine Heimspiele in der Champions League trägt der ukrainische Meister in dieser Saison in Gelsenkirchen aus. In der vergangenen Spielzeit spielte Donezk in Hamburg. "Wir erfahren von den deutschen Menschen viel Unterstützung", erklärte Palkin.