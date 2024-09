Nur drei Torschüsse: Brasilien zittert nach nächster Pleite um das Ticket zur WM

Rabenschwarzer Tag für Südamerikas Fußball-Giganten: Während Weltmeister Argentinien in der Qualifikation für die WM 2026 ohne Lionel Messi mit 1:2 (0:1) in Kolumbien verlor, kassierte Brasilien beim 0:1 (0:1) in Paraguay bereits die vierte Niederlage im achten Eliminatorias-Spiel und muss als Tabellenfünfter weiter um eines des sechs Direkttickets zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada zittern.