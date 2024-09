"Damit er spürt, wie es ist": Norwegen wegen Martin Ödegaard sauer auf Österreich-Star

Der Kapitän des FC Arsenal musste umgehend vom Platz. Er sorge sich "natürlich" um Ödegaard, sagte Nationaltrainer Stale Solbakken.

Ödegaard hatte bei seiner Auswechslung in der 67. Minute Tränen in den Augen. Ob der 25-Jährige beim London-Derby für Arsenal beim Rivalen Tottenham Hotspur am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) dabei sein wird, ist noch unklar.