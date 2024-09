Offiziell! Niederlande-Star Memphis Depay hat einen neuen Klub

Doch für die aktuellen Duelle in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina und am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen Deutschland verzichte Bondscoach Ronald Koeman auf seinen Torjäger.

Brasiliens Medien spekulieren über ein immer noch sehr hohes Monatsgehalt von umgerechnet 500.000 Euro, das größtenteils der Hauptsponsor des siebenmaligen Meisters, ein Sportwetten-Anbieter (Esporte da Sorte), übernimmt. Die Corinthians-Fans riefen nach dem Vollzug der seit Tagen spekulierten Verpflichtung die Vereins-Homepage zuhauf auf und brachten damit das Portal für eine geraume Zeit zum Erliegen.