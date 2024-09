Drei tolle Tore! Italien meldet sich in Frankreich eindrucksvoll zurück, auch Belgien gewinnt zum Start in die Nations League

Belgien ging im ungarischen Debrecen gegen Israel durch Kevin De Bruyne (21.) in Führung, doch Israel konterte noch vor der Pause durch Anan Khalaili (36.). Youri Tielemans (48.) und erneut De Bruyne (53./Foulelfmeter) sorgten schließlich für klare Verhältnisse, der Leipziger Lois Openda (56.) vergab einen weiteren Foulelfmeter.

Die von Ralf Rangnick trainierten Österreicher vermieden dank Konrad Laimer immerhin einen Fehlstart. Der Bayern-Profi glich in der 28. Minute aus, zuvor hatte der Leipziger Benjamin Sesko (16.) die Gastgeber mit einem verwandelten Elfmeter in Führung geschossen. Der Neu-Mönchengladbacher Kevin Stöger kam in der 82. Minute zu seinem Länderspieldebüt.

In Österreichs Gruppe hatte sich Norwegen zuvor zu einem 0:0 in Kasachstan gemüht. Und das, obwohl bei den Norwegern Torjäger Erling Haaland, Arsenal-Spielgestalter Martin Ödegaard und der frühere Leipziger Alexander Sörloth von Beginn an auf dem Platz standen. Beim 0:0 der Türkei in Wales kamen Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (SC Freiburg) und Salih Özcan (VfL Wolfsburg) nicht zum Einsatz.

Frankreich hätte schon früh den Ausgleich kassieren können. Doch mit seinem Kopfball traf Frattesi (6.) nur die Latte. Besser machte es Dimarco, der nach einer Hackenablage von Tonali mit einem sehenswerten Volleyschuss ausglich.

Die Franzosen, bei denen der Münchner Michael Olise bei seinem Länderspieldebüt auf den Flügeln wirbelte, kamen nur selten zu gefährlichen Abschlüssen. Stattdessen schlug Italien zweimal eiskalt zu.