Eine Milliarde Euro! Michael Owen stellt steile These zu Cristiano Ronaldo auf

Real Madrid hat im vergangenen Sommer viel Geld für Jude Bellingham ausgegeben und den Kader 2024 mit der Verpflichtung des ablösefreien Kylian Mbappe weiter verstärkt. Trotz dieser Mega-Neuverpflichtungen ist die finanzielle Situation des Vereins solide und Owen glaubt, dass ein Großteil des Verdienstes Ronaldo zuzuschreiben ist.

"Seit er (Ronaldo) für Real Madrid gespielt hat, haben sie Hunderte von Millionen in das neue Stadion gesteckt, sie sind in einer großartigen finanziellen Lage", sagte er. "Sie zahlen all dieses Geld an Kylian Mbappé und Jude Bellingham - ein großer Teil davon wird auf den Erfolg von Cristiano Ronaldo zurückzuführen sein."

Nach den neuesten Ausgabenberechnungen von La Liga hat Real Madrid mit 754 Millionen Euro immer noch die höchste Gehaltsobergrenze in der Liga. Der amtierende Meister setzt am Samstag gegen Real Sociedad seinen Ligabetrieb fort.