WM-Entzug für Spanien wegen Rassismus? Dani Carvajal macht Real-Mitspieler Vinicius Junior eine klare Ansage

Spanien soll die WM 2030 gemeinsam mit Portugal und Marokko ausrichten. Vinicius Junior erklärte weiter: "Bis 2030 ist noch viel Zeit für Veränderungen. Ich hoffe, dass sich Spanien weiterentwickelt und die Leute verstehen, wie ernst es ist, eine Person wegen ihrer Hautfarbe zu beleidigen. Wenn sich bis 2030 nichts ändert, müssen wir den Austragungsort der WM ändern. Denn wenn sich ein Spieler auf dem Feld nicht wohl oder sicher fühlt, da er in diesem Land unter Rassismus leidet, dann wird das Ganze kompliziert."

Der 24-Jährige will "alles dafür tun, dass sich die Dinge ändern" und betonte, dass die Mehrheit der Menschen in Spanien "nicht rassistisch eingestellt" sei. "Es ist am Ende eine kleine Gruppe, die das Bild eines Landes beschädigt, in dem man ansonsten sehr gut leben kann", so der Real-Star.

Für Vinicius Junior stehen in den nächsten Tagen indes zunächst wichtige Qualifikationsspiele für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada an. Mit Brasilien, das in der Südamerika-Gruppe aktuell nur Tabellensechster ist, trifft er am Freitag auf Ecuador, ehe am kommenden Dienstag das Auswärtsspiel in Paraguay wartet.

Für Carvajal und Spanien geht derweil die Nations League los. Am Donnerstag tritt der Europameister in Serbien an, am Sonntag sind die Iberer dann in der Schweiz gefordert.