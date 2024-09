"Undankbar": Entscheidung zwischen Karim Benzema und Kylian Mbappé sorgt für heftige Kritik an Cristiano Ronaldo

"Benzema hat 80 % seiner Karriere bei Real Madrid geopfert, um diesem Mann (Ronaldo; d. Red.) zu dienen und ihm so viel Platz wie möglich zu verschaffen, damit er Tore schießen kann. Undankbar", wetterte beispielsweise ein User auf X.

Ronaldo hat bekanntlich nicht nur zu Benzema, sondern auch zu Mbappé eine besondere Art der Beziehung.

Die beiden Angreifer spielten zwar nie zusammen, Mbappé nahm sich CR7 aber in seiner Jugend zum Vorbild. Nach dem Wechsel des Franzosen nach Madrid in diesem Sommer richtete der Portugiese dann rührende Worte an Mbappé: "Jetzt bin ich dran, dir zuzuschauen. Ich freue mich zu sehen, wie du das Bernabeu erstrahlen lässt", schrieb Ronaldo in den Sozialen Medien.