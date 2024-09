"Ein besonderer Bereich der Besorgnis": Droht dem englischen Fußball der Super-GAU?

© getty

UEFA: "Wir haben noch Bedenken"

In einem Auszug aus dem Brief an Nandy heißt es unter anderem: "Wir haben noch Bedenken (...) denn normalerweise sollte die Regulierung des Fußballs vom nationalen Verband übernommen werden."

Theodoris fuhr fort. "Ein besonderer Bereich der Besorgnis ergibt sich aus einer der grundlegenden Anforderungen der UEFA, die besagt, dass es keine Einmischung der Regierung in den Betrieb des Fußballs geben sollte. (...) Wir haben spezifische Regeln, die dies verhindern, um die Autonomie des Sports und die Fairness des sportlichen Wettbewerbs zu garantieren. Die letzte Sanktion wäre der Ausschluss des Verbandes aus der UEFA und der Mannschaften aus dem Wettbewerb."

Nandy hat laut der Berichte bislang noch nicht auf den Brief reagiert. Sowohl die Regierung als auch der Verband haben in der Vergangenheit allerdings stets betont, dass sie daran arbeiten, ein System zu schaffen, in dem es für alle Parteien fair zugeht.

Hinter vorgehaltener Hand soll es allerdings heißen, dass es kein realistisches Szenario gibt, in dem die UEFA England sperrt.