Schweiz vs. Spanien, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

In Deutschland gibt es nur eine Anlaufstelle für Spiele der Nations League, die ohne deutsche Beteiligung sind. Auch Schweiz vs. Spanien könnt Ihr also nur beim Streamingdienst sehen - und das ist mit Kosten verbunden. Für DAZN Unlimited, wo die Länderspiele inkludiert sind, müsst Ihr 34,99 Euro zahlen.

In der Schweiz könnt Ihr die Partie auch kostenfrei im SRF zwei oder im entsprechenden Livestream verfolgen. Diese Übertragung wird außerdem auf Zattoo zur Verfügung gestellt.