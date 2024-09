Der BVB und Real Madrid waren auch schon interessiert: Manchester City hat angeblich einen Ersatz für Rodri im Auge

Nur Joshua Kimmich ist besser: Samuele Ricci bei einer Statistik Weltspitze

Beim überragenden Saisonstart seines Klubs mit drei Siegen, zwei Unentschieden und der überraschenden Tabellenführung brillierte Ricci als tiefer Spielmacher. Seine Stärken liegen unter anderem im Kombinationsspiel und in kurzen Dribblings, mit denen er Räume für Mitspieler öffnet. Nur Joshua Kimmich kommt in dieser Saison weltweit auf noch bessere Werte bei der sogenannten Ball Retention als er. Dabei handelt es sich um den prozentualen Anteil an Ballbesitzphasen seiner Mannschaft nach einem Pass eines Spielers. Laut CIES lagen die Ballbesitzphasen des FC Turin nach Riccis Pässen bei 92,5 Prozent.

Auch defensiv hat der Rechtsfuß in Italien gezeigt, dass er physisch für die Premier League bereit wäre. Die große Frage wäre, ob Turin bereit wäre, ihn mitten in der Saison ziehen zu lassen. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

Am Samstag spielt Manchester City gegen Newcastle United in der Premier League. Nachdem Pep Guardiola gegen Watford im EFL Cup durchrotierte, wird man erst dann sehen, wer Rodri zunächst ersetzen wird. Zu Beginn der Saison fiel der Spanier bereits mit einer Oberschenkelverletzung aus. Mateo Kovacic stand dort in der Startelf.

Trotz vier Siegen lag City gegen Brentford und Ipswitch jeweils 0:1 zurück, Kovacic wurde innerhalb der ersten 50 Minuten ausgewechselt. Ein klassischer tiefer Spielmacher ist der Kroate nicht, hat er seine Stärken doch eher auf einer Achterposition.