Der Nachfolger steht bereit: Cristiano Ronaldos Al-Nassr setzt Trainer Luis Castro vor die Tür

In einem Post bei X schrieb Al-Nassr: "Der Klub hat offiziell entschieden, die Vertragsbeziehung mit Herrn Luis Castro, dem Trainer unserer ersten Mannschaft, zu beenden. Wir schätzen all das, was er für Al-Nassr geleistet hat, und wünschen im viel Erfolg."

