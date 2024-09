Kylian Mbappé nicht mehr Top-Verdiener! Zwei Spielern von Real Madrid sollen fette Gehaltserhöhungen winken

Mit seinem ablösefreien Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real Madrid ist Kylian Mbappé auf Anhieb zum Spitzenverdiener bei den Madrilenen avanciert. Diesen Titel wird er sich in Zukunft jedoch wohl teilen müssen.

Einem Bericht von OK Diario zufolge hat Real-Präsident Florentino Pérez zugestimmt, die Gehälter von Jude Bellingham und Vinícius Junior an jene von Mbappé anzugleichen. Der Franzose soll jährlich rund 15 Millionen Euro netto verdienen, Bellingham und Vini Jr. aktuell hingegen "nur" jeweils 10 Millionen Euro. Dies soll sich in Zukunft nun ändern.