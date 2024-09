"Vielleicht wenn ich alt und müde bin": Jose Mourinho sagte Top-Nation gleich zweimal ab

Mourinho arbeitete in der Premier League beim FC Chelsea, für Manchester United und Tottenham Hotspur. Nach einem Engagement bei der Roma, das Anfang des Jahres in seiner Entlassung gemündet hatte, heuerte er im Sommer bei Fenerbahce an. Dort unterschrieb der Portugiese einen bis 2026 gültigen Vertrag.

Während Fener in der Qualifikation für die Champions League an OSC Lille scheiterte, gelang der Start in die neue Süper-Lig-Saison mit zehn Punkten aus vier Partien. Am Wochenende steht ein Auswärtsspiel bei Kasimpasa auf dem Programm, ehe eine Woche später das mit Spannung erwartete Duell mit dem Erzrivalen Galatsaray folgt.