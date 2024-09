Irland vs. England, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

Das Länderspiel zwischen Irland und England wird heute exklusiv bei DAZN im TV und Livestream gezeigt. Der Sportstreamingdienst übertragt alle UEFA Nations League Partien und dieses Duell auch noch im TV bei DAZN 1.

Für 34,99 Euro monatlich - da Ihr das DAZN Unlimited-Abonnement benötigt - könnt Ihr unter anderem Lee Carsleys (siehe Bild unten) Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, in das Aviva Stadium in Dublin, live mitverfolgen.