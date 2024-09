"Ich habe keinen Zweifel daran!" Argentinien-Legende geht von Lionel Messis WM-Teilnahme 2026 aus

Ohne Messi feierte Argentinien zunächst einen 3:0-Sieg gegen Chile, danach setzte es jedoch eine 1:2-Niederlage in Kolumbien. Der Weltmeister von 2022 führt die Südamerika-Gruppe der WM-Qualifikation dennoch weiterhin an und verfügt über beste Aussichten, sich für das Turnier zu qualifizieren.

Die nächsten Qualifikationsspiele stehen im Oktober an. Zunächst ist Argentinien dabei in Venezuela zu Gast, wenige Tage später empfängt man Bolivien.

Messi, der seine Verletzung mittlerweile auskuriert hat, wird dann voraussichtlich wieder im Kader von Nationaltrainer Lionel Scaloni stehen.

Messi hatte am Samstag ein furioses Comeback gefeiert. Beim 3:1-Sieg gegen Philadelphia Union stand der achtmalige Gewinner des Ballons d'Or in der Startelf von Miami, erzielte zwei Tore selbst und legte den dritten Treffer auf. Insgesamt hat Messi diese Saison bisher in wettbewerbsübergreifend 16 Einsätzen schon 16 Tore erzielt, dazu lieferte er noch zwölf Assists.