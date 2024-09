"Hölle! Katastrophe!" Neymar soll Real-Madrid-Kumpels vor Kylian Mbappé gewarnt haben

Neymar, der seit 2023 bei Al-Hilal in Saudi-Arabien aktiv ist, hatte sechs Jahre lang gemeinsam mit Mbappé für Paris Saint-Germain gespielt.

Die Beziehung zwischen den beiden Offensivstars galt seinerzeit stets als eine Art Hassliebe: Mal verstanden sie sich prächtig, mal gerieten sie aneinander.

Mbappé hatte PSG ein Jahr nach Neymar verlassen und war im Sommer ablösefrei von PSG zu Real Madrid gewechselt.

Bei den Königlichen kam der 25-Jährige bisher zu vier Toren in sechs Pflichtspieleinsätzen. Beim 2:0-Sieg bei Real Sociedad am Samstag steuerte Mbappé per Elfmeter den Treffer zum Endstand bei.