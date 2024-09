Fans pfeifen Ex-Real-Madrid-Star Eden Hazard bei Charity-Spiel aus

Hazard verdiente sich mit seinen starken Leistungen für Lille 2012 einen Transfer in die Premier League: Chelsea schnappte sich den Dribbler für 35 Millionen Euro Ablöse. Bei den Blues glänzte er regelmäßig und ging 2019 für 120 Millionen Euro zu Real Madrid.

Bei den Königlichen hingegen war Hazard eine große Enttäuschung: Er kämpfte gegen Verletzungen, mit seiner Fitness und seiner Form und brachte bei weitem nicht das, was man sich von ihm erwartet hatte. 2023 beendete er überraschend mit 32 Jahren seine Karriere.

Hazard wurde insgesamt fünfmal Meister in seiner Karriere, einmal mit Lille in Frankreich, zweimal mit Chelsea in England und ebenfalls zweimal mit Real Madrid in Spanien. Darüber hinaus gewann er mit den Königlichen auch 2022 die Champions League.

In England wurde er 2015 zum Fußballer des Jahres gewählt.

Für Belgien machte er 126 Länderspiele (33 Tore), blieb aber mit den Roten Teufeln ohne einen großen Titel.