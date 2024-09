"Einer der schlimmsten Sommer in meinem Leben": Bewegendes Geständnis von England-Star Jack Grealish

"Der Sommer war einer der schlimmsten in meinem Leben, weil man nicht übersehen kann, was vor einem passiert", sagte Grealish nach dem 2:0-Sieg in der Nations League gegen Irland am Samstagabend, bei dem der Mann von Manchester City sein Comeback im Trikot der Three Lions feierte.

"Es war schwierig, aber es hat mir mehr Entschlossenheit gegeben, wieder aufzustehen", so Grealish weiter. Nach der Partie in Irland zu den Fans zu gehen und seinen Namen zu hören habe ihm "alles bedeutet".

Englands damaliger Nationaltrainer Gareth Southgate hatte Grealish überraschenderweise nicht mit zur EM nach Deutschland genommen, bei der die Engländer letztlich Vize-Europameister wurden.