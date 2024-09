"Die Jungs hatten Angst": Kein Nachtisch bei Al-Nassr wegen Cristiano Ronaldo

Während Ronaldo seine Mannschaftskameraden bei Al-Nassr weiterhin zu höheren Leistungen anspornt, hat sich Telles Anfang des Monats bereits von dem saudischen Verein getrennt. Sein Vertrag wurde aufgelöst und danach ist er in seine Heimat Brasilien zurückgekehrt, wo er jetzt für Botafogo spielt. Unterdessen verpasste Ronaldo das Spiel von Al-Nassr in der asiatischen Champions League gegen Al Shorta in Bagdad aufgrund einer Virusinfektion. Er könnte aber am Freitag gegen Al-Ettifaq in der Meisterschaft wieder spielen.