Was bleibt vom irren Transfer von Ali Dia?

Berichten zufolge hat sich Dia an der Northumbria University eingeschrieben, nachdem er Gateshead verlassen hatte. Was er im Jahr 2024 macht, ist nicht bekannt.

2016 wurde er von Bleacher Report interviewt, als er in London lebte. Selbst in diesem Medien-Gespräch log er weiterhin. Dia sagte, er habe mehr als einen Monat lang mit Southampton trainiert, den Staff beeindruckt und sich seinen Platz auf der Bank gegen Leeds verdient. Weder Souness noch ein Mitglied des damaligen Kaders von Southampton haben sich jemals so oder auch nur ansatzweise ähnlich geäußert.

Immerhin hat Dias Sohn Simon eine ordentliche Karriere hingelegt: Er spielt derzeit für Bangkok in der thailändischen Liga, nachdem er zuvor für Valenciennes und Amiens in Frankreich sowie für Vereine in Bahrain, Belgien und Katar gespielt hatte.

Soweit bekannt, hat Simon zu keinem Zeitpunkt behauptet, George Weah zu kennen, um sich bei einem der Vereine zu empfehlen. Sein Vater bleibt trotz der respektablen Karriere von Simon durch diese absurde Geschichte eindeutig der bekanntere Name.

Der Wechsel von Ali Dia nach Southampton ist einer der verrücktesten Transfers im Fußball und einer, der Graeme Souness sicherlich immer noch dann und wann schlaflose Nächte bereitet.