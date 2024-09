"Das hatte ich nie zuvor in meinem Leben gemacht": Marco Reus erklärt Anpassungsprozess an die USA

Anschließend sagte er über die ausverkaufte Begegnung: "Ich war sehr, sehr überrascht, vor allem in der zweiten Hälfte, wie laut es war. Die Fans sind sehr mitgegangen. Das hat natürlich echt viel Spaß gemacht. Und die Fans brauchen wir auch in den Play-offs, weil wir Großes erreichen wollen. Wir hoffen, dass in den nächsten Spielen wieder so viele Zuschauer kommen und uns genauso unterstützen."

Reus spielte zwischen 2012 und 2024 für den BVB und absolvierte dabei 429 Partien für die Schwarz-Gelben, in denen er 170 Tore erzielte und 131 Vorlagen lieferte.

Für LA Galaxy stand der Offensivspieler bereits dreimal auf dem Feld. Bei seinem Debüt hatte er gleich entscheidenden Anteil am Sieg: Beim 2:0 gegen Atlanta United bereitete der ehemalige Dortmunder zunächst das 1:0 vor und traf danach nach einer Hereingabe von der rechten Seite im zweiten Versuch zum 2:0 in der 84. Minute selbst.