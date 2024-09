Al-Nassr reagiert auf Messi-Geste auf dem Kabinenplatz von Cristiano Ronaldo: "Inakzeptabel"

Der arabische YouTuber Abu Omar hat in der Kabine von Al-Nassr für Empörung gesorgt. Ausgerechnet auf dem Platz von Cristiano Ronaldo hat er einen Jubel gezeigt, den Lionel Messi bei der Weltmeisterschaft in Katar berühmt gemacht hat: beide Hände an die Ohren halten.

Daraufhin hat Al-Nassr ein Statement auf Social Media veröffentlicht, in dem der Klub klarstellt, dass er solche Handlungen für "inakzeptabel" hält.

"Wir würden gern hervorheben, dass Al-Nassr seine Besucher, Fans und Freunde immer willkommen heißt und in seiner langen Geschichte die Türen immer für alle offen gehalten hat", beginnt der CR7-Klub in seinem Statement: "Aber was gestern in der Kabine des Teams passiert ist, in Bezug auf individuelle unverantwortliche Aktionen von manchen Menschen, ist inakzeptabel."