"Nur Helden erreichen Ruhm": Cristiano Ronaldo spektakulär geehrt

Neben einer aufwändigen Choreo bekam CR7 vor dem Anpfiff auch ein besonderes Trikot überreicht. Auf dem Al-Nassr-Shirt prangte als Rückennummer die 900 und darüber stand kein Name sondern "GOAT" ("Greatest Of All Time").

Auf den Rängen war neben einer überdimensionalen "900" auch ein Bild Ronaldos zu sehen und dazu der Slogan: "Nur Helden erreichen Ruhm".

Sportlich lief es für Al-Nassr allerdings anschließend nicht so gut. Das Duell mit Al-Ahli endete mit einem 1:1, Ronaldo ging leer aus. Ein Eigentor von Bassam Mohammed Alhurayji in der neunten Minute der Nachspielzeit bedeutete für Al-Nassr immerhin noch einen Zähler. Ex-Barcelona-Profi Franck Kessie hatte die Gäste zuvor mit einem Traumtor in Führung gebracht.