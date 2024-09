© getty

Conference League, Spielplan und Termine: Warum finden heute keine Spiele statt?

Die drei europäischen Wettbewerbe finden zum Beginn nicht in der gleichen Woche statt, auf die Conference League muss am längsten gewartet werden. Der 1. Spieltag der Liga steigt erst im Oktober.

Die Ligaphase des Wettbewerbs wird am Mittwoch, dem 2. Oktober, mit den Parallelspielen Basaksehir gegen SK Rapid und Vitoria SC gegen Celje um 16.30 Uhr eröffnet. Am Donnerstag danach folgen acht weitere Partien um 18.45 Uhr, darunter Heidenheim gegen Olimpija. Um 21 Uhr stehen weitere acht Partien an, das Highlight darunter ist das Duell zwischen Chelsea und Gent.