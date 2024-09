Christian Pulisic zum FC Liverpool? Ex-BVB-Star könnte Nachfolger von Mohamed Salah werden

Der FC Liverpool hat Pulisics guten Saisonstart zur Kenntnis genommen. In den ersten sechs Spielen der Serie A erzielte der Amerikaner vier Tore und zwei Vorlagen, der frühere BVB-Star war auch am Freitag beim 3:0 der AC Milan gegen Lecce erfolgreich.

Pulisic soll von den Reds auf die Shortlist genommen worden sein für die mögliche Nachfolge von Mo Salah, sollte der Ägypter den Klub verlassen.

Laut Calciomercato müsste der FC Liverpool, sollte er Pulisic verpflichten wollen, die 20 Millionen Euro Ablöse, die Milan im Juli 2023 für Pulisic an den FC Chelsea bezahlt hat, verdoppeln, um ihn aus dem Vertrag herauszukaufen.

Pulisic verfügt noch über einen dreijährigen Vertrag in Mailand, wobei der italienische Spitzenklub auch eine einjährige Option auf eine weitere Verlängerung besitzt. Der Flügelstürmer hat bisher auch keinen Wunsch geäußert, Mailand zu verlassen oder in die Premier League zurückzukehren, nachdem er in Italien seine beste Form gefunden hat.