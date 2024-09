"Bevor das ganze Land über mich herfällt": Sorgt Memphis Depay für den nächsten Zoff bei der Niederlande?

Depays Vertrag bei Atlético Madrid war Ende Juni ausgelaufen, seitdem ist er vereinslos. Nun steht der Offensivspieler allerdings wohl unmittelbar vor einem Wechsel zu Corinthians São Paulo. Dort soll er ein Arbeitspapier bis 2026 unterzeichnen. Zu klären wären demnach nur noch letzte Vertragsdetails.

Nach dem souveränen Auftaktsieg in der Nations League folgt für die Niederlande am Dienstag um 20.45 Uhr in Amsterdam der Klassiker gegen Deutschland. Das DFB-Team hatte sein erstes Spiel gegen Ungarn ebenfalls deutlich mit 5:0 gewonnen.