Bei Frankreich degradiert! Didier Deschamps setzt Kylian Mbappé nach andauernder Kritik auf die Bank

Nach der 1:3-Niederlage gegen Italien zum Auftakt des Wettbewerbs und einem verhältnismäßig schwachen Saisonstart bei Real Madrid war Mbappé in den vergangenen Wochen heftig in Kritik geraten.

Neben Mbappé veränderte Deschamps seine Startelf auf weiteren sieben Positionen. Lediglich Mike Maignan, William Saliba und N'Golo Kanté blieben im Team, auch Michael Olise vom FC Bayern München musste seinen Platz freigeben.

Mbappé selbst lässt sich hingegen nichts anmerken. "Ich befinde mich in einer Phase meines Lebens und meiner Karriere, in der mich das nicht kümmert", sagte er im Rahmen der Länderspielpause auf einer Pressekonferenz in Richtung seiner Kritiker.