"Behauptungen, die auf absolut nichts basieren": Mohamed Salahs Berater attackiert Journalisten scharf

Salah, der seit seinem Wechsel von der Roma im Jahr 2017 zu den absoluten Schlüsselspielern bei Liverpool zählt, befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr. Da sein Arbeitspapier in neun Monaten ausläuft, kann er im Januar 2025 mit anderen Klubs verhandeln, was die Gerüchteküche zum Brodeln bringt.

Nach dem 3:0-Sieg gegen Manchester United vor der Länderspielpause äußerte sich Salah zu seiner Zukunft und betonte, dass er seinen Fußball "genießen" wolle und "sehen werde, was nächstes Jahr passiert". Dies heizte Spekulationen über seine Zukunft nur weiter an und schon bald folgten Berichte, die ihn mit Juventus Turin und Paris Saint-Germain in Verbindung brachten.