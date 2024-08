Transfers und Gerüchte: Spektakuläre Rückkehr? Irre Wende im Poker um João Félix - nächster Topklub offenbar an Kingsley Coman dran

© Getty

João Félix (Atlético Madrid)

Schon länger halten sich Gerüchte über einen endgültigen Abschied von João Félix von Atlético Madrid. Nun soll es im Poker um den Stürmer eine spektakuläre Wende geben.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, mischt plötzlich der FC Chelsea mit. Demnach würden die Blues mit den Rojiblancos und Berater Jorge Mendes derzeit ausloten, ob Félix in den Deal rund um Conor Gallagher eingebaut werden könne. Indes sei die Verpflichtung von Samu Omorodion vom Tisch, der ursprünglich Teil des Transfers hätte sein sollen.

Félix hatte bereits in der Rückrunde der Saison 2022/23 an der Stamford Bridge gespielt, ehe er in der darauffolgenden Spielzeit an den FC Barcelona verliehen wurde.

Zuletzt deutete dem Vernehmen nach vieles auf einen Wechsel zu Aston Villa hin. Für den einstigen 127-Millionen-Euro-Mann soll der Ligakonkurrent von Chelsea ein Angebot von 60 Millionen Euro vorbereitet haben.