"Ein kleines Gemetzel": Testspiel zwischen Lazio Rom und FC Southampton artet aus

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Zum Zeitpunkt der Eskalation hatte es bereits 1:1 gestanden. So endete die Partie dann auch, die nach den beiden Platzverweisen schließlich mit 10 gegen 10 zu Ende geführt wurde.

Ben Brereton Diaz hatte Southampton zunächst in Führung gebracht, den Ausgleich für Lazio erzielte Taty Castellanos.

Die Italiener starten am 18. August mit einem Heimspiel gegen Venedig in die neue Serie-A-Saison. Für Southampton, gerade wieder in die Premier League zurückgekehrt, beginnt das Comeback in Englands Oberhaus am 17. August mit einem Auswärtsspiel in Newcastle.