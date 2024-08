Reaktion auf Verletzung von Marc Bernal: FC Barcelona gibt wohl Angebot für Mittelfeldspieler Stefan Bajcetic vom FC Liverpool ab

Demnach wolle Barça den 19-Jährigen für diese Saison ausleihen. Dabei sei keine Kaufoption vorgesehen. Die Leihgebühr soll sich laut Romano auf vier Millionen Euro belaufen. Österreichs Spitzenklub Red Bull Salzburg zeige ebenfalls an Bajcetic Interesse und habe am Dienstag eine Offerte für einen Leihdeal eingereicht.

Die Bemühungen Barcelonas um Bajcetic sind die Folge der schwere Knieverletzung Marc Bernals. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler riss sich beim 2:1 in LaLiga gegen Rayo Vallecano am Dienstagabend das Kreuzband, muss in den kommenden Tagen operiert werden und fällt mehrere Monate aus. Wie Bernal ist auch der spanische U21-Nationalspieler Bajcetic in der Mittelfeldzentrale zuhause.

Bajcetic wurde in Vigo geboren und in der Jugend von Celta groß. Von dort wechselte er im Januar 2021 nach Liverpool. Anfang 2023 schnupperte er am Durchbruch in der ersten Mannschaft, Mohamed Salah nannte ihn damals gar den "besten Spieler" der Reds.